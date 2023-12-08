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Вингер Челси недоволен количеством игрового времени в этом сезоне

Одноклубник Михаила Мудрика готов даже сменить клубную прописку несмотря на то, что его трансфер состоялся менее года назад.
Сегодня, 00:57
Нони Мадуэке / Getty Images
Нони Мадуэке / Getty Images

Вингер Челси Нони Мадуэке "разочарован" тем, что в этом сезоне он получает малое количество игрового времени под руководством Маурисио Почеттино, сообщает Football London.

Англичанин сыграл под руководством аргентинца чуть более 200 минут, а с приходом в команду Коула Палмера, Николаса Джексона и Кристофера Нкунку 21-летний игрок опустился в иерархии "синих".

К тому же, он ни разу не сыграл полного матча в нынешнем сезоне, а за последние пять матчей он провел на поле всего три минуты.

Это привело к тому, что Мадуэке готов просить руководство Челси продать его во время зимнего трансферного окна.

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Напомним, что Челси приобрел Нони Мадуэке у ПСВ в январе этого года за 35 миллионов евро. За это время он провел за лондонский клуб 20 матчей, в которых отличился двумя голами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ

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