Основной вратарь Барселоны успешно перенес операцию на спине

Основной голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген успешно перенес операцию на спине во Франции.

Об этом сообщает Sport.es.

Ранее 31-летний вратарь во время международного перерыва из-за повреждения был вынужден покинуть расположение сборной Германии. Консервативное лечение не дало результата, после чего было принято решение прибегнуть к хирургическому вмешательству.

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Точные сроки восстановления немецкого голкипера не называются, но предполагается, что ему потребуется на реабилитацию два-три месяца. В каталонском клубе рассчитывают, что он вернется в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне тер Штеген провел за Барселону во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 15 голов, а в восьми поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, кто может стать срочной заменой тер Штегену в Барселоне.

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