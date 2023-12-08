iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Основной вратарь Барселоны успешно перенес операцию на спине

Теперь тер Штегена ожидает несколько месяцев восстановления.
Сегодня, 12:28
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Основной голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген успешно перенес операцию на спине во Франции.

Об этом сообщает Sport.es.

Ранее 31-летний вратарь во время международного перерыва из-за повреждения был вынужден покинуть расположение сборной Германии. Консервативное лечение не дало результата, после чего было принято решение прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Читай также: Тер Штеген - об операции: Перерыв меня раздражает

Точные сроки восстановления немецкого голкипера не называются, но предполагается, что ему потребуется на реабилитацию два-три месяца. В каталонском клубе рассчитывают, что он вернется в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне тер Штеген провел за Барселону во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 15 голов, а в восьми поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, кто может стать срочной заменой тер Штегену в Барселоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген

Статьи по теме

Барселона заинтересована в услугах одноклубника Миколенко Барселона заинтересована в услугах одноклубника Миколенко
Барселона не намерена продавать игроков этой зимой Барселона не намерена продавать игроков этой зимой
Защитник Барселоны необычным образом узнал пол своего будущего ребенка Защитник Барселоны необычным образом узнал пол своего будущего ребенка
Барселона намерена избавиться от одного из игроков Барселона намерена избавиться от одного из игроков
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон14:20
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
Европа14:16
Клопп высказался о возможном подписании центрбэка из-за серьезной травмы игрока основы
Биатлон13:58
Тарьей Бе выиграл спринт в Хохфильцене, два украинца отобрались в гонку преследования
Европа13:45
Два футболиста Динамо провели юбилейные матчи за клуб в УПЛ
Европа13:20
Магуайр выиграл награду игрока месяца в АПЛ
Лига Чемпионов13:08
Шахтер сообщил, где будет проводить домашние еврокубковые матчи весной
Европа12:59
Тухель высказался о последнем новичке Баварии
Европа12:30
Реал Мадрид надеется, что их легенда возглавит клуб
Европа12:28
Основной вратарь Барселоны успешно перенес операцию на спине
Биатлон12:20
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского спринтов на втором этапе Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK