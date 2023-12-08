Тухель высказался о последнем новичке Баварии

Наставник мюнхенцев считает, что его команда подписала уверенного в себе и голодного к победам игрока.

Рулевой мюнхенской Баварии Томас Тухель прокомментировал подписание испанского вингера Браяна Сарагосы.

Немецкий специалист считает, что данный футболист хороший дриблер и силен в ситуациях один на один.

"Мы подписали очень молодого и очень голодного игрока. Он хороший дриблер, силен в ситуациях 1v1. У него много уверенности в себе и много голода. Мы счастливы, что он присоединился к нам", - заявил наставник "красных".

Отметим, что Сарагоса присоединится к Баварии летом после завершения текущего сезона.

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