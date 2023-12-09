Тухель отреагировал на разгромное поражение Айнтрахту

Немец считает, что лучше провести один ужасный матч, а не несколько плохих.

Рулевой мюнхенской Баварии Томас Тухель прокомментировал поражение своих подопечных франкфуртскому Айнтрахту (5:1).

Специалист заявил, что отдает преимущество тому, чтобы все плохое случалось в одной игре.

"Прежде всего, мы должны поздравить Франкфурт, они заслужили победу. Франкфурт был очень эффективен. Проиграв 5:1, нужно отреагировать, включить "двигатель злости".

Мы совершали индивидуальные ошибки, конечно, это не помогает, если хочешь вернуться в игру. Вообще, я предпочитаю, чтобы все плохое происходило в одной игре. Мы будем бороться, мы вернемся", - сказал Тухель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!