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Тухель отреагировал на разгромное поражение Айнтрахту

Немец считает, что лучше провести один ужасный матч, а не несколько плохих.
Сегодня, 19:36
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Рулевой мюнхенской Баварии Томас Тухель прокомментировал поражение своих подопечных франкфуртскому Айнтрахту (5:1).

Специалист заявил, что отдает преимущество тому, чтобы все плохое случалось в одной игре.

"Прежде всего, мы должны поздравить Франкфурт, они заслужили победу. Франкфурт был очень эффективен. Проиграв 5:1, нужно отреагировать, включить "двигатель злости". 

Мы совершали индивидуальные ошибки, конечно, это не помогает, если хочешь вернуться в игру. Вообще, я предпочитаю, чтобы все плохое происходило в одной игре. Мы будем бороться, мы вернемся", - сказал Тухель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Айнтрахт Франкфурт

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