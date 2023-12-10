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"ПЯТНАДЦАТЬ ПОДРЯД": Астон Вилла попыталась впечатлить известную певицу после победы над Арсеналом

Засчитаем эту попытку как разведку боем - ждем сообщения на двадцать домашних побед подряд.
Сегодня, 12:34
Джон МакГинн и Дуа Липа / Getty Images
Джон МакГинн и Дуа Липа / Getty Images

Недавно популярная британская певица Дуа Липа в социальных сетях опубликовала свой номер телефона с недвусмысленной комбинацией слов "Пишите мне".

Номер оказался не личным, а рабочим, что вполне понятно. Однако это не остановило админа социальных сетей Астон Виллы.

Этот человек решил воспользоваться возможностью, чтобы впечатлить певицу, написав по данному номеру: "Мы выиграли ПЯТНАДЦАТЬ ПОДРЯД матчей АПЛ на Вилла Парк".

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Пока что остается неизвестным, видела ли Дуа Липа это сообщение, но админ свое дело сделал.

Напомним, что победа над Арсеналом (1:0) стала для команды Унаи Эмери пятнадцатой подряд в рамках АПЛ на Вилла Парк. Серия началась в феврале этого года сразу после того, как вилланы проиграли все тем же "канонирам" со счетом 2:4.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Астон Вилла Арсенал Лондон Дуа Липа

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