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Бавария попытается сделать несколько трансферов в межсезонье

У мюнхенцев будет интересный январь.
Сегодня, 14:54
Getty Images
Getty Images

Мюнхенская Бавария планирует усилить состав в межсезонье. 

По словам спортдира клуба Кристофа Фройнда, ему не будет скучно в январе.

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"Январьское трансферное окно точно не будет скучным. Многое произойдет", - цитирует Фройнда Фабрицио Романо.

Также Романо отмечает, что Бавария попытается подписать двух-трех игроков зимой. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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