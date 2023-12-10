Бавария попытается сделать несколько трансферов в межсезонье

У мюнхенцев будет интересный январь.

Мюнхенская Бавария планирует усилить состав в межсезонье.

По словам спортдира клуба Кристофа Фройнда, ему не будет скучно в январе.

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"Январьское трансферное окно точно не будет скучным. Многое произойдет", - цитирует Фройнда Фабрицио Романо.

Также Романо отмечает, что Бавария попытается подписать двух-трех игроков зимой.

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