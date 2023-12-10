"Я созванивался с мамой, но об этом не написали": Тухель ответил на слухи о подписании лидера Барселоны

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался касаемо слухов об интересе клуба к защитнику Барселоны Рональду Араухо.

"Я не буду комментировать это ни в каком ключе. Мы говорим только о наших игроках".

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"Я также разговаривал со своей мамой по телефону, и никаких сообщений об этом не было!" – сказал немец в интервью Sky.

Отметим, портал Transfermarkt оценивает Араухо в 70 млн евро.

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