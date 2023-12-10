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Почеттино - о поражении от Эвертона: Я очень расстроен

Аргентинцу сложно смириться с потерей очков.
Сегодня, 19:51
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о поражении от Эвертона (0:2).

"Футбол – заключается в забивании голов, а мы сегодня были недостаточно точны перед воротами.

Я очень расстроен. Мы не набрали очко, которое заслужили. Думаю, мы были лучше, но не получили того, чего хотели".

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"Это был тот матч, в котором нужно было побеждать. Нам надо исправить эту проблему, проанализировать реальность. Нужно поговорить и попытаться улучшить ситуацию на трансферном рынке.

Травма Риса Джеймса? Он почувствовал дискомфорт в сухожилии. Ему неприятно снова получить травму. Это важный игрок", – сказал аргентинец в интервью ВВС.

Напомним, после 16-ти туров АПЛ Челси идет на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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