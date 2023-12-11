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Моуриньо через болбоя передал вратарю Ромы записку с указаниями

Мальчик, подающий мячи, помог португальцу с инструкциями для игроков римского клуба, которые позволили удержать ничейный результат, играя вдевятером.
Сегодня, 13:27
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Во время матча 15-го тура итальянской Серии А между Ромой и Фиорентиной (1:1) произошла неординарная ситуация.

После того, как "джаллоросси" остались вдевятером из-за удалений Николы Залевски и Ромелу Лукаку, главный тренер римлян Жозе Моуриньо решил прибегнуть к старой известной тактике.

Так как сотрудникам клуба нельзя приближаться к воротам, португалец вспомнил о том, кому это разрешено.

Он подозвал болбоя, которому передал записку с инструкциями для голкипера Руи Патрисиу. Как сообщает Football Italia, в записке было указано расположение Стефана Эль-Шаарави и Эдуардо Бове во время угловых у ворот Ромы - эта парочка должна была прикрывать ближний угол.

Патрисиу прочитал записку и передал ее обратно болбою, который в свою очередь уже заявил, что сохранит ее как напоминание о том моменте, когда он ненадолго стал частью команды знаменитого португальского наставника.

Стоит отметить, что эта подсказка в некотором роде сработала, ведь за 11 минут, что Рома играла вдевятером, Фиорентина так и не смогла вырвать победу.

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