Моуриньо через болбоя передал вратарю Ромы записку с указаниями
Во время матча 15-го тура итальянской Серии А между Ромой и Фиорентиной (1:1) произошла неординарная ситуация.
После того, как "джаллоросси" остались вдевятером из-за удалений Николы Залевски и Ромелу Лукаку, главный тренер римлян Жозе Моуриньо решил прибегнуть к старой известной тактике.
Так как сотрудникам клуба нельзя приближаться к воротам, португалец вспомнил о том, кому это разрешено.
Он подозвал болбоя, которому передал записку с инструкциями для голкипера Руи Патрисиу. Как сообщает Football Italia, в записке было указано расположение Стефана Эль-Шаарави и Эдуардо Бове во время угловых у ворот Ромы - эта парочка должна была прикрывать ближний угол.
"𝘏𝘦𝘺 𝘙𝘶𝘪 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘰, 𝘤'è 𝘶𝘯 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘦. 𝘓𝘰 𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘔𝘰𝘶"#Mourinho #Roma #DAZN pic.twitter.com/rWhPTB1mub— DAZN Italia (@DAZN_IT) December 10, 2023
Патрисиу прочитал записку и передал ее обратно болбою, который в свою очередь уже заявил, что сохранит ее как напоминание о том моменте, когда он ненадолго стал частью команды знаменитого португальского наставника.
Стоит отметить, что эта подсказка в некотором роде сработала, ведь за 11 минут, что Рома играла вдевятером, Фиорентина так и не смогла вырвать победу.
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