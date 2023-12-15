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Моуринью опроверг в соцсетях информацию о своем "составе мечты"

Португалец оставил мощное послание.
Сегодня, 18:20
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью опроверг информацию о том, что составлял команду мечты.

"Фэйковые новости. "Команда мечты ЖМ", "ЖМ выбирает лучших 11 игроков"... Фэйковые новости.

Я никогда этого не делал. Я всегда отказывался делать это, для меня это невозможно, так что я этого не делал. Фэйковые новости".

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"Я никогда этого не делал и не буду. У меня было много топ-футболистов, но важнее всего то, что эти футболисты мне дали. Те футболисты, которые дали мне все: мастерство, усердие, кровь и душу – все они в моей команде мечты. Каждый из них. Вот почему я отказываюсь от составления символических сборных.

Я люблю своих игроков. Я уважаю своих игроков. Фэйковые новости. Пожалуйста, уважайте мою историю и уважайте моих парней", – написал Моуринью в Инстаграме.

Напомним, Daily Mail представило символическую сборную, которую португалец якобы озвучил в рамках подкаста с Джоном Оби Микелом.

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