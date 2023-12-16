По стопам Роналду и Джорджины: Антонелла выложила совместное фото с Месси из спортзала

Аргентинская пара не теряет время зря.

Нападающий Интер Майами Лионель Месси и его возлюбленная Антонелла Рокуццо с пользой проводят отпуск футболиста.

Жена аргентинца показала в соцсетях фотографию из спортзала вместе с персональным тренером.

Напомним, сезон в МЛС закончился в ноябре. Команда Месси не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Роналду с Джорджиной похвастались совместным фото с тренировки.

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