По стопам Роналду и Джорджины: Антонелла выложила совместное фото с Месси из спортзала
Аргентинская пара не теряет время зря.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси и его возлюбленная Антонелла Рокуццо с пользой проводят отпуск футболиста.
Жена аргентинца показала в соцсетях фотографию из спортзала вместе с персональным тренером.
Напомним, сезон в МЛС закончился в ноябре. Команда Месси не смогла выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось, что Роналду с Джорджиной похвастались совместным фото с тренировки.
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