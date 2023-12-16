Мудрик - худший игрок стартового состава Челси в матче против аутсайдера АПЛ

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Челси победил Шеффилд Юнайтед.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки по итогам поединка. Оба сайта поставили самый низкий балл в стартовом составе "синих" украинцу Михаилу Мудрику.

WhoScored оценил игру украинца в 6.5 баллов, а SofaScore поставил вингеру лондонского клуба 6.4.

В текущем сезоне на счету Мудрика 16 матчей во всех турнирах, где он забил 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

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