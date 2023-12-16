Торино - Эмполи: обзор и результат матча чемпионата Италии 16.12.2023

"Адзурри" катастрофически не повезло в данном матче.

В рамках 16-го тура чемпионата Италии Торино на своем поле встретился с Эмполи.

"Быки" открыли счет в середине первого тайма. Голом на 25-ой минуте отличился Дуван Сапата.

Спустя 5 минут "адзурри" должны были сравнивать, но гол правого защитника Тайрона Эбуэхи был отменен из-за оффсайда.

В концовке первой половины встречи забитым мячом отметился уже левый защитник гостей Либерато Какаче, однако, и его гол был отменен из-за положения вне игры.

После перерыва на две команды был лишь один стоящий момент. На 62-й минуте Маттео Канчельери попытался добыть хотя бы ничью для своей команды, выйдя на рандеву с голкипером соперника, но вратарь Торино помешал ему нанести удар по воротам, оказавшись первым на мяче.

Отметим, что украинец Виктор Коваленко пропускал матч из-за травмы.

Статистика матча чемпионата Италии Торино - Эмполи

- Эмполи 1:0

Гол: Сапата, 25

xG: 1.55 - 0.23

Удары: 10 - 6

Удары в створ: 3 - 2

Владение мячом: 53% - 47%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!