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Валенсия - Барселона: обзор и результат матча чемпионата Испании 16.12.2023

Украинец провел хороший поединок, но не отличился результативными передачами.
Сегодня, 00:15
Роман Яремчук и Жюль Кунде / Getty Images
Роман Яремчук и Жюль Кунде / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Испании Валенсия на своем поле встретилась с Барселоной.

Уже на старте матча Роман Яремчук, неожиданно вышедший на поле в старте, классно разобрался с мячом в штрафной площадке гостей и опасно пробил по воротам, но с его ударом справился Иньяки Пенья.

На 18-ой минуте в игру пришлось вступать уже голкиперу "летучих мышей" Гиорги Мамардашвили с чем он успешно справился после удара Роберта Левандовски. 

Спустя 10 минут дуэль грузина и поляка повторилась и победителем снова вышел Мамардашвили.

На 34-й и 37-й минутах соответственно Педри и Уго Дуро обменялись моментами, однако оба испанца побили мимо ворот.

Забитые мячи мы увидели уже после перерыва. Первый из них случился уже на старте второй половины встречи, его автором стал Жоау Феликс. Португалец получил пас от Рафиньи и легко переправил мяч в ворота.

На 71-й минуте Феликсу ответил Уго Гильямон. Центрбэк оказался с мячом после неоковырной подачи его партнера и прекрасным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку ворот Пеньи.

Барселона пыталась отыграться до последних минут поединка, но ни одна из попыток не привела к забитому мячу. 

В итоге, Барселона довольно неожиданно потеряла очки с Валенсией, которая благодаря данному результату сравнялась по очкам с Райо Вальекано (у обоих команд по 20 - прим.) и поднялась на 10-ое место Ла Лиги. Каталонцы занимают третью позицию с 35 очками в активе, но у Атлетико, который имеет всего на один пункт меньше матч в запасе.

У Яремчука не было моментов отличиться голом или результативным пасом, не считая шанса на 2-ой минуте, но в целом он провел хороший матч и был заменен на 62-ой минуте. Вместо украинца вышел Серхи Каньос.

Статистика матча чемпионата Испании Валенсия - Барселона

Валенсия - Барселона 1:1

Голы: Гильямон, 71 - Феликс, 55

xG: 0.40 - 3.52
Удары: 11 - 16
Удары в створ: 4 - 8
Владение мячом: 35% - 65%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона валенсия

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