Клубы АПЛ хотят подписать форварда, которого на родине считают бездарным

В Англии все еще верят в Тимо Вернера.

Английские клубы все еще с интересом следят за Тимо Вернером, пишет teamTalk.

Ранее, напомним, уже сообщалось, что немец заинтересовал ряд английских середняков, но по информации издания, за Тимо следит также МЮ.

Манкунианцы связались с представителями игрока и попросили держать их в курсе событий. Очевидно, Вернер - один из их запасных вариантов.

Интересно, что при этом обозреватель Bild Марсель Райф удивлен такому интересу, по его словам, Тимо совершенно бездарный форвард.

"Футболист, обладающий скоростью, с хорошим ударом, пытаясь пробить по воротам совершенно беспрепятственно - попадает метров на 15 выше ворот.

Вернер действительно совершенно бездарен. В душе я сожалею об этом", - высказал мнение эксперт.

Ранее также сообщалось, что клубы АПЛ также следят за защитником Байера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!