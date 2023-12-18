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В Барселоне отреагировали на слухи о возможной отставке Хави

Лапорта рассказал о своих отношениях с тренером.
Сегодня, 16:01
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о будущем Хави во главе команды.

По словам функционера, к специалисту есть полное доверие.

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"Мы доверяем Хави, он заслуживает этого. Когда вселяешь уверенность в человека, он старается изо всех сил. Мы полностью доверяем Хави. Он не только обладает знаниями, но и отличный тренер. Он стойкий человек, защищающий своих игроков, что многое говорит о нем.

В этом сезоне Хави также пришлось столкнуться с множеством невзгод из-за травм, и он преодолевает их. Его послематчевый анализ великолепен, я говорил ему об этом.

У нас с ним очень хорошие. Это нормально, потому что он наш тренер", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее Хави назвал главную проблему нынешней Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави Жоан Лапорта

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