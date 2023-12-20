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В Реале верят, что Кроос останется еще на год

Немецкий футболист готов пойти на данный шаг.
Сегодня, 13:19
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Тони Кроос рассматривает возможность продления контракта с Реалом еще на год.

Несмотря на его размышления о завершении карьеры годом ранее, он продлил контракт до лета 2024 года.

По данным As, главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти неоднократно призывал Крооса продлить сотрудничество еще на сезон.

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Команда, включая президента Флорентино Переса, положительно реагирует на возможность продолжения сотрудничества до лета 2025 года.

Реал ожидает окончательного решения от Крооса, но уверен в его потенциале и готов сохранить игрока в составе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Реал Мадрид

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