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"Мы отбрасываем": Немецкий футбольный союз выступил против Суперлиги

Лига отказалась сотрудничать с новым проектом.
Сегодня, 14:38
Немецкая футбольная лига
Немецкая футбольная лига

Немецкая футбольная лига (DFL) высказалась по поводу Суперлиги.

В заявлении организации сказано, что она не будет поддерживать новый турнир, который может быть реализован после решения суда Европейского союза.

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"DFL открыто поддерживает европейскую спортивную модель и отвергает соревнования, которые не организуют ассоциации и лиги", - сказано в заявлении.

Ранее УЕФА отреагировал на вердикт суда Европейского союза.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига

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