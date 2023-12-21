"Мы отбрасываем": Немецкий футбольный союз выступил против Суперлиги

Немецкая футбольная лига (DFL) высказалась по поводу Суперлиги.

В заявлении организации сказано, что она не будет поддерживать новый турнир, который может быть реализован после решения суда Европейского союза.

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"DFL открыто поддерживает европейскую спортивную модель и отвергает соревнования, которые не организуют ассоциации и лиги", - сказано в заявлении.

Ранее УЕФА отреагировал на вердикт суда Европейского союза.

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