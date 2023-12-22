Наближається свято: Кейн стал героем рождественского рекламного ролика к Boxing Day в АПЛ

Англичанин готовится следить за футболом в праздничные дни, не участвуя в этих самых матчах.

Осталось всего несколько дней до Рождества, а там и до Нового года недалеко.

Но у футбольных фанатов будет свой праздник, ведь именно в этот период начинается известный Boxing Day в Английской Премьер-лиге, когда клубы проводят матчи чемпионата в праздничные дни. Таким образом болельщики не отвлекаются от футбола ни на день.

В связи с этим Amazon выпустил специальный рекламный ролик, приуроченный Рождеству и Boxing Day, а его главным героем стал капитан сборной Англии Харри Кейн.

В видео форвард Баварии стал жертвой собственных плохих навыков готовки, с изумительным выражением лица достал тарелку, напоминающую "Серебряную салатницу", а также показывал различные празднования голов, которые Джеймс Мэддисон должен был отгадывать.

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Напомним, что минувшим летом Харри Кейн впервые в своей карьере покинул пределы Англии, перейдя в Баварию. В составе мюнхенского клуба 30-летний англичанин провел 22 матча, в которых записал на свой счет 25 голов и 8 результативных передач.

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