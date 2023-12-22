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Довбик снова претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге

В конкурентах у Артема один из лидеров Реала.
Сегодня, 13:35
Артем Довбик
Артем Довбик
Пресс-служба Ла Лиги опубликовала список номинантов на звание игрока декабря в чемпионате Испании.

На награду претендует 5 футболистов. Среди кандидатов нашлось место украинцу Артему Довбику и вингеру Реала Родриго.

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Также лучшим футболистом декабря могут стать: голкипер Лас-Пальмаса Альваро Вальес, вингер Атлетик Бильбао Иньяки Уильямс и форвард Хетафе Борха Майораль.

Принять участие в голосовании можно по данной ссылке. Отметим, что в минувшем сезоне Довбик также был среди номинантов, но проиграл Антуану Гризманну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Жирона артем довбик

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