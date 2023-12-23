Тоттенхэм - Эвертон: результат матча

В субботу, 23 декабря, Тоттенхэм принимал дома Эвертон.

Начался матч с того, что Ришарлисону подарили свидание с Пикфордом, которое он уверенно реализовал. Кальверт-Льюин почти сразу мог отыграть гол, но Викарио не подвел, а в итоге Сон сам соорудил себе гол и удвоил преимущество "шпор".

Эвертон продолжил уверенно играть, и только игра итальянского голкипера не позволяла "ирискам" отыграть отставание. На 51-й минуте все же удалось забить, но ВАР усмотрел фол в атаке и гол был отменен. Однако вскоре Андре Гомеш все же забил гол по всем правилам, но этого было недостаточно, чтобы зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон 18-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Эвертон 2:1

Голы: Ришарлисон, 12, Сон Хин Мын, 18 - Гомеш, 82

Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 1.57

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 13 - 17

Удары в створ: 6 - 7

Угловые: 3 - 8

Фолы: 6 - 18

Атаки: 96 - 99

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Дэвис, Ромеро (Дайер, 46), Эмерсон - Кулусевски, Скипп, Сарр (Ло Чельсо, 73), Сон Хын Мин, Джонсон - Ришарлисон (Хейбьерг, 63).

Эвертон: Пикфорд - Паттерсон, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко - Гуйе (Андре Гомеш, 24), Харрисон (Данджума, 66), Гарнер, Онана (Бету, 79), Макнил - Кальверт-Льюин.

Предупреждения: Кулусевски, 86 - Гуйе, 23, Онана, 26, Гомеш, 76, Паттерсон, 84

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