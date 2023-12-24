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Челси проиграл наибольшее количество матчей за календарный год в АПЛ

Лондонцы делят первое место с еще тремя командами.
Сегодня, 17:24
Getty Images
Getty Images

В рамках 18-го тура чемпионата Англии Челси накануне Рождества проиграл Вулверхэмптону.

"Синие" проиграли 19 матчей в 2023 году в АПЛ. В элитном английском дивизионе ни один из клубов не проиграл больше матчей за текущий год. У Фулхэма, Борнмута и Ноттингема такое же количество проигранных встреч.

Среди всех топ-5 чемпионатов лишь 3 команды проигрывали чаще чем Челси, а именно: Эмполи и Вердер, которые уступили в 20 играх и Эмполи, проигравший в 24 поединках Серии А в 2023.

На данный момент Челси занимает 10-ое место в АПЛ с 22 очками, опережая уже упомянутый Вулверхэмптон и Борнмут лишь из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ

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