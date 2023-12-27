Мудрик забил Кристал Пэласу в АПЛ
Украинец оказался в нужном месте в нужное время.
В рамках 19-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле принимает Кристал Пэлас.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик появился на поле с первых минут.
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Челси понадобилось несколько минут, чтобы открыть счет. Автором гола стал Мудрик.
Для украинца это четвертый гол за лондонский клуб в текущем сезоне во всех турнирах.
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