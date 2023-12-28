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Против Ливерпуля подали иск на почве расовой дискриминации

Однако клуб намерен замять ситуацию до суда.
Сегодня, 17:38
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

Британец южноазиатского происхождения Асад Фарук подал иск против Ливерпуля, пишет The Guardian.

По его словам, клуб отклонил его заявку на работу по расовым соображениям. По словам Фарука, он компетентный специалист с опытом работы на стадионах и организации мероприятий на них. Однако клуб выбрал менее подходящего кандидата.

"Как уроженец Южной Азии, я очень усердно работал, чтобы пробиться, но, похоже, никто не даст мне никаких возможностей. Я более чем способен работать в Ливерпуле. Я не собираюсь отказываться от этого, потому что они утверждают, что выступают за разнообразие, за приход южноазиатов в футбольную индустрию, а потом не дают нам шанса.

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Если у вас проблема с разнообразием, как можно предоставить кому-то должность на временной основе, когда он явно не соответствует должностной инструкции, а затем нанять его на полную ставку? Они могли бы сказать: "Послушайте, прямо сейчас у нас проблема с приходом в клуб сотрудника, работающего полный рабочий день, ему потребуется некоторое время. Приходите на собеседование", – считает Фарук.

Слушания могут состояться в марте, однако нанятый клубом юрист пытается замять дело до суда. По его словам, мужчину не приняли из-за его требований по заработной плате.

Ранее также сообщалось, что Реал решил, что делать с Анчелотти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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