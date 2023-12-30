Почеттино: Я романтик, я люблю футбол прошлого

Главный тренер лондонского Челси поделился мыслями о выездном поединке против Лутон Тауна.

"Шляпники" стали широко известны футбольной общественности благодаря своему небольшому стадиону Кенилворт Роуд, который пришлось подвергнуть модернизации, чтобы он соответствовал минимальным требованиям АПЛ.

Аргентинский специалист в преддверии поединка заявил, что ему нравятся подобные арены, ведь он романтик и такие стадионы напоминают ему о временах, когда он начинал свою карьеру еще в качестве игрока.

"Я старик, я романтик, я люблю футбол прошлого. А такие стадионы напоминают о прошлом, когда ты сам начал играть... Эти стадионы пахнут по-другому.

Они не такие роскошные, как сегодня, но это стадионы, на которых вы любите бывать. Сегодня мы живем в другую эпоху с новыми стадионами, но вы приходите сюда и чувствуете настоящий футбол", - заявил Почеттино.

Также Маурисио сказал, что добыть необходимый результат на выезде против коллектива Роба Эдвардса будет достаточно тяжело.

"Стадион, болельщики и команда, которая любит бороться и очень много работать. И это так сложно - если вы посмотрите последние несколько матчей на их стадионе, то всем соперникам придется нелегко.

Если мы хотим добиться хороших результатов, мы должны быть готовы играть в хороший футбол. Но мы также должны соответствовать их желанию, их способности бороться за каждый мяч. И это будет хорошим испытанием для нас.

На протяжении всего года мы боролись с такими командами, как Лутон. Я счастлив играть там, потому что это будет хороший вызов для нашей молодой команды, и это будет хороший опыт", - резюмировал аргентинец.

Отметим, что поединок между Лутоном и Челси состоится сегодня, 30 декабря, в 14:30 по Киеву.

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