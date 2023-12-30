Пиоли прокомментировал слухи о возможном увольнении из Милана

Главный тронет Милана Стефано Пиоли высказался касаемо своего возможного увольнения.

"Я не боюсь. Хотел бы, чтобы команда раскрыла свой потенциал. Мы всегда должны покидать поле, зная, что отдали все. Мы допускали ошибки, которые повлияли на результат некоторых наших матчей".

Читай также: Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом

"Позитивным является то, что мы создаем много голевых моментов, негативным - то, что мы должны играть более компактно", - приводит слова Пиоли издание TMW.

После 17-ти туров Серии А Милан занимает третье место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!