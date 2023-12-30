iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пиоли прокомментировал слухи о возможном увольнении из Милана

Итальянец ответил на информацию СМИ.
Сегодня, 16:16
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тронет Милана Стефано Пиоли высказался касаемо своего возможного увольнения.

"Я не боюсь. Хотел бы, чтобы команда раскрыла свой потенциал. Мы всегда должны покидать поле, зная, что отдали все. Мы допускали ошибки, которые повлияли на результат некоторых наших матчей".

Читай также: Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом

"Позитивным является то, что мы создаем много голевых моментов, негативным - то, что мы должны играть более компактно", - приводит слова Пиоли издание TMW.

После 17-ти туров Серии А Милан занимает третье место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли

Статьи по теме

Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом
Бывший спортивный директор Милана может получить аналогичную должность в Роме Бывший спортивный директор Милана может получить аналогичную должность в Роме
Милан потерял на длительный срок ключевого защитника Милан потерял на длительный срок ключевого защитника
Милан принял решение по главному тренеру Милан принял решение по главному тренеру
Помочь журналистам

Видео

Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм
Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Украина17:00
"Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением
Европа16:50
Тоттенхэм готов выкупить у Челси полузащитника
Европа16:33
Челси без Мудрика добыл крайне непростую победу над Лутоном
Европа16:16
Пиоли прокомментировал слухи о возможном увольнении из Милана
Европа15:49
В Баварии определились с преемником Тухеля
Бокс15:35
"Это был последний раз": Чисора сделал громкое заявление о будущем Уайлдера
Европа15:19
Спортивный директор Ан-Насра: Ничто не может сравниться с тем влиянием, которое оказывает Роналду
Европа14:50
Икарди стал спортсменом года в Турции по версии GQ
Европа14:29
Гвардиола - тренер года по версии IFFHS
ММА14:18
"Величайший камбэк в истории спорта": Макгрегор сделает заявление о своем будущем 1 января
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK