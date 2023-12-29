Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом

"Россонери" готовы подождать до лета, чтобы забрать футболиста бесплатно.

Милан уже достаточно давно ведет переговоры с Бетисом по трансферу Хуана Миранды.

У 23-летнего левого защитника осталось всего полгода по его нынешнему контракту с "огурцами". И это создает определенные проблемы для всех сторон.

Как сообщает Фабрицио Романо, Милан отказывается платить 3-4 миллиона евро за то, чтобы забрать Миранду уже в январе.

Ожидается, что вскоре стороны заключат предварительный контракт, по которому левый защитник присоединиться к "россонери" будущим летом на правах свободного агента.

Читай также: Милан потерял на длительный срок ключевого защитника

В нынешнем сезоне Хуан Миранда принял участие в 15 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что Вильярреал подпишет бывшего центрбека Манчестер Юнайтед в качестве замены игрока, который вернется в Милан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!