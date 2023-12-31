Силва - о победе над Лутоном: Я просто не хотел проводить Новый год так, как Рождество

Защитник Челси Тьяго Силва высказался о победе над Лутоном (3:2) в рамках АПЛ.

"Каждый профессиональный спортсмен всегда будет прилагать больше усилий и думать, что может добиться большего. В высококонкурентной лиге именно детали приносят 3 очка".

Читай также: Почеттино - о матче с Лутоном: В этом матче было много положительных вещей для Челси

"Я просто не хотел проводить Новый год так, как Рождество, извините", - приводит слова Силвы инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, 24 декабря Челси на выезде потерпел поражение от Вулверхэмптона со счетом 1:2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!