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Силва - о победе над Лутоном: Я просто не хотел проводить Новый год так, как Рождество

Бразильцу запомнился провал команды в праздничный вечер.
Сегодня, 10:50
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Защитник Челси Тьяго Силва высказался о победе над Лутоном (3:2) в рамках АПЛ.

"Каждый профессиональный спортсмен всегда будет прилагать больше усилий и думать, что может добиться большего. В высококонкурентной лиге именно детали приносят 3 очка".

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"Я просто не хотел проводить Новый год так, как Рождество, извините", - приводит слова Силвы инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, 24 декабря Челси на выезде потерпел поражение от Вулверхэмптона со счетом 1:2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тьяго Силва

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