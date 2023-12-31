Всегда забивает: Милан отметил победу над Сассуоло забавным видео о Пулишиче

Американский футболист не только принес победу своей команде, но и прервал неудачную серию.

В субботу, 30 декабря, Милан на Сан-Сиро обыграл Сассуоло (1:0) в рамках 18-го тура итальянской Серии А.

Автором единственного гола встречи стал вингер "россонери" Кристиан Пулишич, который на 59-й минуте переиграл Андреа Консильи с близкого расстояния.

Для Милана это было знаменательное событие, так как для клуба это первая домашняя победа над "нероверди" за все время работы Стефано Пиоли.

И это событие "красно-черные" отметили забавным видео в TikTok, подставив речь испанского комментатора во время известного гола Лионеля Месси в Ла Лиге.

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За счет своей победы и потери очков в исполнении Интера Милан сократил отставание от лидера чемпиона Италии до девяти очков. В следующем туре команда Пиоли встретится с Эмполи Виктора Коваленко. Этот поединок пройдет 7 января.

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