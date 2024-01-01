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Бразильская поддержка: Фирмино и Фабиньо ненадолго вернулись в Ливерпуль

К сожалению некоторых фанатов мерсисайдцев, это произошло лишь в качестве зрительской поддержки.
Вчера, 22:55
Роберто Фирмино и Фабиньо / ФК Ливерпуль
Роберто Фирмино и Фабиньо / ФК Ливерпуль

Первым матчем Английской Премьер-лиги в 2024 году стал поединок на Энфилде между Ливерпулем и Ньюкаслом.

И перед данной встречей мерсисайдцы получили неожиданное усиление - на игру "красных" приехали Роберто Фирмино и Фабиньо.

Вероятно, какая-то часть болельщиков Ливерпуля хотела бы увидеть их на поле вместо некоторых нынешних игроков команды, но нет, бразильцы приехали на Энфилд только для того, чтобы поддержать свою бывшую команду.

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Напомним, что Фирмино и Фабиньо покинули Ливерпуль летом 2023 года и переехали в Саудовскую Аравию: форвард отправился в Аль-Ахли, а опорник - в Аль-Иттихад.

На счету Фирмино три гола и три ассиста в 19 матчах, Фабиньо в свою очередь отметился тремя результативными передачами и одним удалением в 21 игре за новую команду.

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