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Анчелотти рассказал, кто сыграет в воротах против Мальорки

В завтрашнем матче на поле выйдет Андрей Лунин.
Сегодня, 14:09
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти ответил на главный кадровый вопрос в преддверии поединка против Мальорки.

Итальянский специалист заявил, что с аутсайдером Ла Лиги на позиции голкипера сыграет украинец Андрей Лунин, однако, это связано лишь с тем, что Кепа заболел и не тренировался.

"Кепа заболел гриппом и не тренировался в последние несколько дней, поэтому Лунин будет играть", - сказал рулевой "сливочных".

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Отметим, что накануне последнего поединка в первой части сезона Анчелотти заявлял, что определится с "первым номером" на вторую половину кампании, однако, этого похоже так и не случилось.

Также стоит сказать, что испанские СМИ давали разные инсайды по поводу того, кто сыграет с Мальоркой. Некоторые издания сообщали, что в старте выйдет Кепа.

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