Экс-игрок Челси: Клуб потратил на Мудрика более 60 млн, а он дает очень мало конечного продукта
Украинец подвергся жесткой критике.
Бывший футболист Челси Крэйг Берли высказался об игре вингера Михаила Мудрика.
"На Мудрика Челси потратил 60 с лишним миллионов или сколько там, а он является полной противоположностью Палмера.
Это разные игроки. Мудрик – это о темпе, но на этом этапе своей карьеры он, в основном, дает очень мало конечного продукта".
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"В то время как у Палмера есть больше коварства и баланса. Коул – это о конечном продукте", - сказал Берли в интервью ESPN.
В текущем сезоне на счету 22-летнего украинца три гола и один ассист в 17 матчах АПЛ.
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