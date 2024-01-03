iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан вернул из аренды своего защитника

Габбия пополнил ряды "россонери".
Сегодня, 14:55
Маттео Габбиа / Getty Images
Маттео Габбиа / Getty Images

Милан подтвердил возвращение защитника Маттео Габбия из аренды в Вильярреале.

Данное решение связано с травмами центрбеков Фикайо Томори и Малика Тшау. Также ожидается, что "россонери" усилят оборону, приобретя еще одного защитника в зимнее трансферное окно.

За время аренды в Вильярреале Габбия сыграл всего 13 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

Статьи по теме

Милан с дублем Йовича уверенно прошел Кальяри в Кубке Италии Милан с дублем Йовича уверенно прошел Кальяри в Кубке Италии
Топовые клубы Италии претендуют на хавбека сенсационной Болоньи Топовые клубы Италии претендуют на хавбека сенсационной Болоньи
Всегда забивает: Милан отметил победу над Сассуоло забавным видео о Пулишиче Всегда забивает: Милан отметил победу над Сассуоло забавным видео о Пулишиче
Милан справился дома с Сассуоло Милан справился дома с Сассуоло
Помочь журналистам

Видео

Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом
Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа17:56
Клуб АПЛ интересуется тренером Жироны Цыганкова и Довбика
Европа17:50
Ван Дейк, Беллингем и Месси - номинанты на попадание в сборную года по версии FIFPro
Европа17:25
Фердинанд высказался об увольнении Руни из Бирмингема
Европа17:22
Английский клуб подписал игрока с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Европа17:09
Игрок получил травму, как только его объявили главной целью МЮ
Формула 116:56
Риккардо: После возвращения в Формулу 1 мне пришлось отказаться от многих вещей
Бокс16:50
Тренер Дюбуа признался, что не хотел бы увидеть Фьюри следующим оппонентом Даниэля
16:42
Бенфика перехватила талантливого бразильца, которого ждали в Арсенале
Европа16:27
Игрок, призывавший к "черному дню для евреев", получил тюремный срок
Европа16:20
Коноплянка покинул Клуж в результате расторжения контракта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK