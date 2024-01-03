Милан вернул из аренды своего защитника

Милан подтвердил возвращение защитника Маттео Габбия из аренды в Вильярреале.

Данное решение связано с травмами центрбеков Фикайо Томори и Малика Тшау. Также ожидается, что "россонери" усилят оборону, приобретя еще одного защитника в зимнее трансферное окно.

За время аренды в Вильярреале Габбия сыграл всего 13 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом.

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