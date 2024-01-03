Середняк АПЛ подпишет брата одного из своих игроков

Ноа Лемина воссоединится с Марио в Вулверхэмптоне.

Вулверхэмптон намерен усилить линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "волки" подпишут Ноа Лемина из ПСЖ. 18-летний француз, рожденный в Габоне, отправится в стан клуба АПЛ в аренду.

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Сперва хавбека отозвут из аренды в Сампдорию, где за основу он провел всего 15 минут, а затем он перейдет к середняку чемпионата Англии.

Отметим, что у Ноа есть старший брат Марио, который также выступает за Вулверхэмптон. В текущем сезоне Лемина-старший сыграл 17 матчей, забив 4 гола.

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