Челси готов бесплатно отпустить Силву следующим летом

"Синие" не станут продлевать контракт бразильца, а просто найдут ему более молодую замену.

Союз Челси и Тьяго Силвы может подойти к концу следующим летом.

Как сообщает Football Insider, "пенсионеры" готовы отпустить 39-летнего защитника по окончанию сезона, когда завершится срок действия его контракта.

По информации источника, в связи с этим клуб Михаила Мудрика настроен найти нового центрального защитника. Силва в свою очередь может вернуться на родину в Бразилию, где им интересуется Флуминенсе.

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В нынешнем сезоне Тьяго Силва провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя желтыми карточками.

Ранее стало известно, что Тоттенхэм был вынужден отказаться от идеи приобрести полузащитника Челси, который считается одним из лучших игроков клуба в этом сезоне.

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