Шахтер подпишет перспективного бразильского вингера

Шахтер продолжает возвращать в свою селекционную политику бразильский вектор.

Как сообщает Фабрицио Романо, донецкий клуб подпишет вингера Палмейраса Кевина. Согласование сделки находится на завершальном этапе со всеми заинтересованными сторонами.

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Сумма трансфера не уточняется, но ранее была информация, что бразильцы хотят за местного игрока не менее 15 млн евро. Детали личного контракта также остаются неизвестными.

В прошедшем сезоне 21-летний футболист провел 53 матча во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает Кевина в 4 млн евро.

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