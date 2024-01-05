iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави оскорблял арбитра во время матча с Лас-Пальмасом

Испанцу повезло, что судьи его не слышали.
Сегодня, 11:02
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Хави довольно эмоционально высказался в адрес арбитра в матче с Лас-Пальмасом, пишет Marca.

Напомним, каталонцы с трудом вырвали три очка у соперников, спасшись на последних минутах матча.

На 20-й минуте подинка арбитр зафиксировал фол со стороны Серджи Роберто, а зтаем показал игрока желтую за споры. В ситуацию влез Хави, который тоже получил "горчичник".

После этого специалист ударил себя ладонью по лицу, так в Испании показывают, что другой человек ведет себя бесстыдно или безнравственно. А после сказал в спину арбитра довольно грубую фразу.

Me cago en tu puta madre, что является испанским аналогом нашего "пошел на х*р" и других подобнеых выражений. К счастью для Хави, никто из судей этого не услышал, и тренер не был наказан.

Ранее также сообщалось, что Конте ждет предложение от одного конкретного клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави

Статьи по теме

Хави высказался о возможном подписании Холанда и Мбаппе Хави высказался о возможном подписании Холанда и Мбаппе
Хави раскритиковал Левандовски и других игроков Барселоны в матче против Альмерии Хави раскритиковал Левандовски и других игроков Барселоны в матче против Альмерии
"Мы не Барселона 2010 года": Хави раскритиковал команду за игру с Альмерией "Мы не Барселона 2010 года": Хави раскритиковал команду за игру с Альмерией
Хави оценил шансы Барселоны в матче против Наполи Хави оценил шансы Барселоны в матче против Наполи
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:45
Главная цель МЮ не желает переезжать на Олд Траффорд
Киберспорт14:45
Две российские команды купили себе автоматическое место на турнирах BLAST
Биатлон14:22
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Три украинки в ТОП-35 общего зачета, Йоханнес Бе - лидер у мужчин
Европа14:16
Клопп - об отъезде Салаха и Эндо: Сказал им, что совру, если пожелаю удачи
Биатлон14:02
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
Формула 113:58
Ред Булл уже работает над машиной на сезон-2025
Биатлон13:50
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
Биатлон13:40
Долль выиграл мужской спринт в Оберхофе, украинцы вне ТОП-30
Европа13:18
Три образа: супруга Лунина провела гарячую фотосессию
Европа13:15
Аталанта установила ценник на талантливого защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK