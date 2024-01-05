Хави оскорблял арбитра во время матча с Лас-Пальмасом

Испанцу повезло, что судьи его не слышали.

Хави довольно эмоционально высказался в адрес арбитра в матче с Лас-Пальмасом, пишет Marca.

Напомним, каталонцы с трудом вырвали три очка у соперников, спасшись на последних минутах матча.

На 20-й минуте подинка арбитр зафиксировал фол со стороны Серджи Роберто, а зтаем показал игрока желтую за споры. В ситуацию влез Хави, который тоже получил "горчичник".

После этого специалист ударил себя ладонью по лицу, так в Испании показывают, что другой человек ведет себя бесстыдно или безнравственно. А после сказал в спину арбитра довольно грубую фразу.

Me cago en tu puta madre, что является испанским аналогом нашего "пошел на х*р" и других подобнеых выражений. К счастью для Хави, никто из судей этого не услышал, и тренер не был наказан.

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