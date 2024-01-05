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Милан подпишет талантливого универсала

Филиппо Террачано переберется в стан "россонери".
Сегодня, 16:38
Филиппо Террачано / Getty Images
Филиппо Террачано / Getty Images

Итальянский Милан усилит линию защиты.

Как сообщает Маттео Моретто, "россонери" подпишут 20-летнего Филиппо Террачано из Вероны. Сумма трансфера составит 4,5 млн евро + 1 млн евро бонусами.

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Контракт с центрбэком подпишут на 4 года. Зарабатывать итальянец будет 800 тысяч евро в год.

Отметим, что в текущем сезоне Филиппо провел 19 матчей, отдав 1 ассист. Террачано может закрыть позиции на флангах защиты и полузащиты, и центрального защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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