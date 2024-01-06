iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик попал в стартовый состав Челси на матч Кубка Англии

Украинец получил шанс проявить себя на фоне команд послабее.
Сегодня, 18:35
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Челси на своем поле примет Престон.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино огласил стартовый состав. С первых минут на поле выйдет украинец Михаил Мудрик.

Читай также: Экс-игрок Челси: Клуб потратил на Мудрика более 60 млн, а он дает очень мало конечного продукта

В текущем сезоне Мудрик провел за Челси 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Матч Челси - Престон начнется в 19:30 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Почеттино - о неудачах Челси: Нужно время Почеттино - о неудачах Челси: Нужно время
Челси объявил о сотрудничестве с компанией, которая тесно связана с росией Челси объявил о сотрудничестве с компанией, которая тесно связана с росией
Игрок Челси сообщил руководству, что хочет уйти Игрок Челси сообщил руководству, что хочет уйти
Челси отправил в аренду талантливого полузащитника Челси отправил в аренду талантливого полузащитника
Помочь журналистам

Видео

Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции
Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа20:58
Жирона без помощи Довбика прошла в следующий раунд кубка Испании
Европа20:44
Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции
Формула 120:40
"Никогда не говори никогда": Хэмилтон может остаться в Формуле 1 после 40 лет
Другие страны20:24
Через три года после смерти: с Марадоны сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов
НБА20:15
ЛеБрон - о результатах Лейкерс: Прямо сейчас мы просто отстой
Бокс20:05
"Он не Гудини": Леннокс Льюис назвал причину поражения Уайлдера в бою с Паркером
Европа19:50
Ювентус находится в шаге от покупки португальского защитника
Формула 119:39
Ферстаппен считает МакЛарен главным конкурентом Ред Булл в следующем сезоне
Украина19:37
Коноплянка: В Клуже была только одна зарплата за 5 месяцев
Европа19:22
Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK