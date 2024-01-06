Мудрик попал в стартовый состав Челси на матч Кубка Англии

Украинец получил шанс проявить себя на фоне команд послабее.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Челси на своем поле примет Престон.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино огласил стартовый состав. С первых минут на поле выйдет украинец Михаил Мудрик.

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В текущем сезоне Мудрик провел за Челси 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Матч Челси - Престон начнется в 19:30 по Киеву.

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