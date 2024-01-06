Челси - Престон 4:0 обзор матча и результат матча 06.01.2024

В субботу, 6 января, состоялся поединок между Челси и Престоном в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

"Синие" в первом тайме не смогли взломать оборону соперника, но это получилось после перерыва.

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Сначала голом отметился Броя после передачи Гюсто.

Затем в составе Челси забили Тиаго Силва и Стерлинг.

Финальную точку поставил Энцо Фернандес, гол которого засчитали после просмотора VAR.

Отметим, что украинский вингер Михаил Мудрик провел на поле 60 минут, за которые результативными действиями не отметился.

Статистика матча Челси - Престон 1/32 финала кубка Англии

Челси - Престон 4:0

Голы: Броя, 58, Силва, 66, Стерлинг, 69, Энцо, 88

Ожидаемые голы (XG): 3.88-0.32

Владение мячом: 68%-32%

Удары: 24-4

Удары в створ: 12-2

Фолы: 7-9

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