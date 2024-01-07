iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Тоттенхэма находится в шаге от перехода в Баварию

Судьба Дайера находится в руках мюнхенцев.
Сегодня, 12:21
Эрик Дайер / Getty Images
Эрик Дайер / Getty Images

Защитник Тоттенхэма Эрик Дайер близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Баварии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Данная сделка теперь зависит от мюнхенцев. Игрок ждет решения клуба и надеется присоединиться к команде Томаса Тухеля уже на следующей неделе.

Читай также: Будущий футболист Баварии высказался о переходе в клуб

Контракт с Дайером согласован, остается только ждать, пока Бавария решит, кто является фаворитом в качестве нового центрального защитника.

Напомним, англичанин обойдется чемпионам Германии в менее чем в 5 млн евро, а контракт с игроком будет рассчитан до лета 2025 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария тоттенхэм Эрик Дайер

Статьи по теме

Вернер в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в Тоттенхэм Вернер в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в Тоттенхэм
Будущий футболист Баварии высказался о переходе в клуб Будущий футболист Баварии высказался о переходе в клуб
Бавария готова выложить огромные деньги за защитника Барселоны Бавария готова выложить огромные деньги за защитника Барселоны
Вернер близок к возвращению в АПЛ Вернер близок к возвращению в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Предассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон
Предассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:52
Возлюбленная Куртуа приняла участие в фотосессии для рекламы нижнего белья
Европа13:42
Ключевой игрок Барселоны отказывается от продления контракта
Европа13:21
Основной футболист Жироны получил травму в матче Кубка Испании
Европа13:20
Важный игрок Реала избежал травмы после матча Кубка Испании
Европа12:55
Вернер в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в Тоттенхэм
Другие страны12:51
Форвард сборной Алжира перенес конвульсии во время матча Кубка Катара
Европа12:21
Защитник Тоттенхэма находится в шаге от перехода в Баварию
Биатлон12:14
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
Европа11:58
Легенда Ливерпуля может стать одноклубником Мудрика
Европа11:49
Энрике поделился деталями зимней трансферной кампании ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK