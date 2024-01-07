Защитник Тоттенхэма находится в шаге от перехода в Баварию

Защитник Тоттенхэма Эрик Дайер близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Баварии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Данная сделка теперь зависит от мюнхенцев. Игрок ждет решения клуба и надеется присоединиться к команде Томаса Тухеля уже на следующей неделе.

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Контракт с Дайером согласован, остается только ждать, пока Бавария решит, кто является фаворитом в качестве нового центрального защитника.

Напомним, англичанин обойдется чемпионам Германии в менее чем в 5 млн евро, а контракт с игроком будет рассчитан до лета 2025 года.

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