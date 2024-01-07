Вернер в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в Тоттенхэм

Немецкий футболист находится в шаге от смены команды.

Нападающий РБ Лейпцига Тимо Вернер продолжит карьеру в Тоттенхэме. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб уже заказал медицинские тесты для немецкого футболиста, поскольку они ждут подписания контракта, после чего арендная сделка будет завершена.

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В свою очередь Вернер приступит к тренировкам в качестве нового игрока "шпор" уже на следующей неделе.

В этом сезоне Бундеслиги Тимо провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола.

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