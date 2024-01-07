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Эмполи - Милан 0:3 обзор и результат матча Серии А 07.01.2024

"Россонери" добыли очередную победу.
Сегодня, 15:44
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В воскресенье, 7 декабря, в рамках 19-го тура Серии А Эмполи принимал Милан. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Уже за первые 45 минут судьба встречи была практически решена. Сначала отличился хавбек Рубен Лофтус-Чик, а немного позднее Оливье Жиру удвоил преимущество своей команды с пенальти.

Во второй половине игры хозяева пытались что-то предпринять для того, чтобы сократить отставание, однако "россонери" смогли забить третий гол, установив финальный результат.

Отметим, хавбек Эмполи Виктор Коваленко пропускал данный матч из-за травмы.

Статистика матча Эмполи - Милан чемпионата Италии

Эмполи - Милан 0:3
Голы: Лофтус-Чик, 11, Жиру, 31 пенальти, Траоре, 88

Ожидаемые голы (XG): 0.83 - 1.69
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 9 - 13

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан эмполи Серия А

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