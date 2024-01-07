Эмполи - Милан 0:3 обзор и результат матча Серии А 07.01.2024
В воскресенье, 7 декабря, в рамках 19-го тура Серии А Эмполи принимал Милан. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.
Уже за первые 45 минут судьба встречи была практически решена. Сначала отличился хавбек Рубен Лофтус-Чик, а немного позднее Оливье Жиру удвоил преимущество своей команды с пенальти.
Во второй половине игры хозяева пытались что-то предпринять для того, чтобы сократить отставание, однако "россонери" смогли забить третий гол, установив финальный результат.
Отметим, хавбек Эмполи Виктор Коваленко пропускал данный матч из-за травмы.
Статистика матча Эмполи - Милан чемпионата Италии
Эмполи - Милан 0:3
Голы: Лофтус-Чик, 11, Жиру, 31 пенальти, Траоре, 88
Ожидаемые голы (XG): 0.83 - 1.69
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 9 - 13
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