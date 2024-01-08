Футболист Полесья: Ждем Усика в команде после боя с Фьюри

Футболист Полесья Сергей Чоботенко выразил надежду на то, что украинский боксер Александр Усик, находящийся на контракте в житомирском клубе вскоре присоединится к команде.

По словам Чоботенко, хочется верить, что Усик будет с коллективом после боя против Тайсона Фьюри.

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"В этом сезоне Усик с нами еще не тренировался. Дважды приезжал к команде. Мы пожали руки друг другу, я сфотографировался с ним на память.

Думаю, он знает каждого футболиста Полесья, потому что, когда есть время, смотрит наши матчи. После боя с Тайсоном Фьюри ждем его уже в команде".

Также Сергей попытался спрогнозировать исход боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

"Будем болеть за Усика. Нет ничего невозможного. Верим только в его победу", - заявил украинец.

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