iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Футболист Полесья: Ждем Усика в команде после боя с Фьюри

Сергей Чоботенко верит в победу Александра над "цыганским королем".
Сегодня, 12:48
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Футболист Полесья Сергей Чоботенко выразил надежду на то, что украинский боксер Александр Усик, находящийся на контракте в житомирском клубе вскоре присоединится к команде.

По словам Чоботенко, хочется верить, что Усик будет с коллективом после боя против Тайсона Фьюри.

Читай также: "Хочу, чтобы он его отлещевал и побил": Роберт Гарсия признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри

"В этом сезоне Усик с нами еще не тренировался. Дважды приезжал к команде. Мы пожали руки друг другу, я сфотографировался с ним на память. 

Думаю, он знает каждого футболиста Полесья, потому что, когда есть время, смотрит наши матчи. После боя с Тайсоном Фьюри ждем его уже в команде".

Также Сергей попытался спрогнозировать исход боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

"Будем болеть за Усика. Нет ничего невозможного. Верим только в его победу", - заявил украинец.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Полесье

Статьи по теме

Чжилей рассказал, что станет определяющим для Фьюри в бою с Усиком Чжилей рассказал, что станет определяющим для Фьюри в бою с Усиком
"Хочу, чтобы он его отлещевал и побил": Роберт Гарсия признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри "Хочу, чтобы он его отлещевал и побил": Роберт Гарсия признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
"Забудь про голову": тренер Дюбуа дал совет Усику перед боем с Фьюри "Забудь про голову": тренер Дюбуа дал совет Усику перед боем с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Мбаппе и феерический погром от ПСЖ с девятью голами в обзоре матча Кубка Франции
Хет-трик Мбаппе и феерический погром от ПСЖ с девятью голами в обзоре матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика15:11
Левченко одержала победу на первом турнире в этом году
Украина14:55
Экс-защитник сборной Украины умер в возрасте 42 лет
Европа14:44
Середняк Ла Лиги усилился воспитанником Барселоны
Европа14:39
Супруга защитника Челси показала чек из ресторана после "простого семейного ужина"
НБА14:14
Бостон полностью гарантировал контракт Михайлюка
Теннис14:14
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
Теннис14:08
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
Европа13:54
Экс-капитан Ливерпуля предложил свои услуги немецким топ-клубам
Европа13:25
Челси может подписать еще одного чемпиона мира
Европа13:15
Милан намерен подписать испанского таланта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK