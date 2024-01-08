Почеттино отреагировал на слухи о проблемах Челси с ФФП

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о ситуации клуба по поводу финансового фэйр-плей.

Аргентинец заявил, что клубу не обязательно продавать игроков для того, чтобы не получить бан.

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"Мы обсуждаем трансферный рынок внутри страны, но это неправда, что мы должны продавать игроков, прежде чем привлекать новых.

Это не так. Нам не нужно кого-то продавать для того, чтобы купить игрока, не нарушая финансовый фэйр-плей", - приводит слова тренера The Athletic.

Отметим, что Челси потратил 1,27 миллиарда долларов на приобретение игроков за последние три трансферных окна.

Ранее сообщалось, что Мудрик – лучший игрок 1/4 финала Кубка английской лиги.

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