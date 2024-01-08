Мудрик – лучший игрок 1/4 финала Кубка английской лиги

Украинец получил индивидуальный приз за игру с Ньюкаслом.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик получил личную награду. Руководство Carabao Cup (Кубок английской лиги) посчитало, что Мудрик стал лучшим игроком 1/4 финала турнира.

В матче с Ньюкаслом украинец вышел на поле со скамейке запасных. Он забил спасительный гол, а затем реализовал свой одиннадцатиметровый в послематчевой серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти).

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В рамках 1/2 финала Кубка английской лиги Челси сыграет против Мидлсбро. Первый матч пройдет завтра, 9 января. Второй – 23 числа.

В текущем сезоне Мудрик провел за Челси 20 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля может стать одноклубником Мудрика.

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