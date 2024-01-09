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Аль-Хелайфи: ПСЖ – лучший клуб для Мбаппе

Глава парижан продолжает верить в лучшее.
Сегодня, 20:27
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, что хочет сохранить нападающего Килиана Мбаппе в ПСЖ. 

"Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. Он лучший игрок мира, а лучший клуб для него – ПСЖ".

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"Он в центре всего", – сказал Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом этого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелайфи

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