Аль-Хелайфи: ПСЖ – лучший клуб для Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, что хочет сохранить нападающего Килиана Мбаппе в ПСЖ.

"Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. Он лучший игрок мира, а лучший клуб для него – ПСЖ".

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"Он в центре всего", – сказал Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом этого года.

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