Президент ПСЖ высказался касаемо возможной покупки стадиона Парк де Пренс

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи недоволен тем, что местные власти отказываются продавать стадион Парк де Пренс.

"Почему? Из-за Катара, потому что мы арабы? Нехорошо. Мне очень больно. Мы во Франции, это свободная страна. Думаю, это действительно серьезно.

Что касается стадиона, мы не делаем из этого секрета. У нас появился новый американский инвестор Arctos, одно из пожеланий которого – выкупить наш стадион. Сегодня, если мы действительно хотим конкурировать с другими европейскими клубами, у нас должен быть свой стадион. Для меня Парк де Пренс, несомненно, лучший стадион в мире. Но нашим болельщикам нужно больше мест и ближе к полю, как в Англии. Мы хотим один из лучших стадионов в мире и готовы в это инвестировать".

Читай также: "Он должен провести здесь всю жизнь": Президент ПСЖ высказался о звездном воспитаннике клуба

"Лично мне больно, потому что я считаю, что мы, как клуб, многое сделали для Парижа, поместив его на карту мира. Мне бы хотелось увидеть данные о том, сколько людей приезжает в Париж ради ПСЖ – посмотреть матчи или что-то еще. Думаю, их много.

Думаю, власти могут проявить к нам больше уважения, учитывая наши инвестиции в Париж и во Францию. Если инвестор захочет уйти, это нанесет большой урон Лиге 1. Я люблю Париж и Францию, и горжусь тем, что я здесь", – сказал Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Напомним, стадион Парк де Пренс принадлежит Парижскому совету.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!