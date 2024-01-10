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Лацио - Рома 1:0 результат матча и обзор игры 10.01.2024

Подопечные Жозе Моуринью провалили поединок.
Сегодня, 21:04
Лацио - Рома / Getty Images
Лацио - Рома / Getty Images

В рамках 1/4 финала Кубка Италии состоялось римской дерби между Лацио и Ромой.

Судьбу национального матча определил лишь один гол, который был забит во втором тайме.

Дзакканьи отметился голом на 51-й минуте, мастерски исполнив пенальти.

Подопечные Жозе Моуринью показали бледную игру в атаке, нанеся лишь два удара в створ.

Таким образом, Лацио выступит в полуфинале Кубка Италии. Примечательно, что в концовке матча у команд были удалены по одному игроку - Педро и Азмун.

Статистика матча Лацио - Рома 1/4 финала Кубка Италии

Лацио - Рома 1:0
Гол: Дзакканьи, 51 (пен.)

Ожидаемые голы (XG): 1.76-0.2
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 9-7
Удары в створ: 5-2
Фолы: 9-11

Лацио: Мандас - Лаццари (Лук. Пеллегрини, 68), Патрик, Романьоли, Марушич - Гендузи, Катальди (Ровелла, 67), Весино - Андерсон, Кастельянос (Исаксен, 77), Дзакканьи (Педро, 67).

Рома: Патрисиу - Кристенсен, Манчини, Гейсен (Белотти, 80) - Карсдорп (Азмун, 58), Кристанте, Паредес, Бове (Эй Шаарави, 75), Залевски (Спинаццола, 58) - Дибала (Лор. Пеллегрини, 46), Лукаку.

Предупреждения: Кастельянос, Гендузи, Лук. Пеллегрини, Педро - Кристанте, Манчини

На 90+6-й минуте был удален Педро Родригес (Лацио) (второе предупреждение).

На 90+10-й минуте был удален Сердар Азмун (Рома) (неспортивное поведение).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома лацио Кубок Италии

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