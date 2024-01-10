Дриблинг и точность: юная звезда Баварии показал свои навыки в баскетболе
Мусиала посетил домашний матч мюнхенской команды в Евролиге.
Во вторник, 9 января, состоялся матч Баварии и Реала в рамках баскетбольной Евролиги.
Одним из гостей стал полузащитник немецкого футбольного клуба Джамал Мусиала. 20-летний игрок получил возможность выйти на паркет и показать свои способности с мячем.
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Футболист показал свою точность, исполнив броски с дальней дистанции.
Отметим, что Реал переиграл Баварию в баскетбольном матче (92:71).
Ранее легенда МЮ наехала на потенциально будущего игрока Барселоны.
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